الاتحاد يوضح حقيقة عودة كهربا

ماجد محمد(صدى):

أوضح عبدالله شرف الدين، عضو شرف نادي الاتحاد، حقيقة عودة اللاعب المصري محمود عبدالمنعم ” كهربا ” لنادي الاتحاد في تجربة احترافية جديدة.

وأكد شرف الدين، أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، ونفى الأخبار المتداولة كونه المفاوض الذي استقطب اللاعب في الفترة السابقة وعلى علاقة متينة باللاعب.

وعلق شرف الدين: ” من منطق العقل كيف يتم الحديث عن لاعب قبل بت المدرب في الأمور الفنية وتحديد احتياجاته وكذلك قبل تولي الرئيس الجديد دفة قيادة النادي “؛ مضيفًا: ” في حال طلب المدرب عودة اللاعب لا مانع من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادته ” .