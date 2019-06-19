تشكيل فريق لبحث حالات إهمال الولاية والعنف والإيذاء بمواقع التواصل

حمود العنزي(صدى):

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بتشكيل فريق عمل لدراسة حالات العنف الأسري والإيذاء والإهمال في الولاية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بهدف التوصل إلى مرئيات لها من حيث اختصاص النيابة العامة من عدمه، وإيجاد آلية التعامل معها وفق المقتضى سواء باتخاذ إجراء التحقق من الحالة أو استدعائها أو تحريك الدعوى الجزائية.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات التي تتيحها الأنظمة تجاه المنشورات بمواقع التواصل، سعيا للتعامل المباشر بشكل منظم، ما يساهم في حماية ضحايا العنف الأسري وضبط الحالات قبل انتشارها في وسائل التواصل.