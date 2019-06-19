بالفيديو.. إعلامي مصري يهدد المقاهي بالإبلاغ عنها حال تشغيل ” بي إن سبورت “
شدد الإعلامي المصري أحمد موسى على ضرورة مقاطعة قنوات ” بي إن سبورت ” القطرية، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وطالب موسى المصريين بالإمتناع عن مشاهدة القناة القطرية، ومشاهدة المباريات على القناة الوطنية المصرية.
وقال الإعلامي: ” قطر عدوتنا وبتحاربنا، شغلوا تايم سبورت، وأنا هبعت كاميرات وألف مصر واللي هيشغل بي إن سبورت هبلغ عنه وهتكلم عليه على الهواء ” .
وأضاف: ” بحذر من اللي هيشغلوا بي إن سبورت لأنهم بيشغلوا قناة إسرائيلية.. وبطلب من المسئولين يقفلوا أي قهوة بتشغل بي إن سبورت طالما فيه بديل مصري نشغله ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75754 ] نشر منذ 18 دقيقة
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