بالفيديو.. إعلامي مصري يهدد المقاهي بالإبلاغ عنها حال تشغيل ” بي إن سبورت “

القاهرة(صدى):

شدد الإعلامي المصري أحمد موسى على ضرورة مقاطعة قنوات ” بي إن سبورت ” القطرية، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وطالب موسى المصريين بالإمتناع عن مشاهدة القناة القطرية، ومشاهدة المباريات على القناة الوطنية المصرية.

وقال الإعلامي: ” قطر عدوتنا وبتحاربنا، شغلوا تايم سبورت، وأنا هبعت كاميرات وألف مصر واللي هيشغل بي إن سبورت هبلغ عنه وهتكلم عليه على الهواء ” .

وأضاف: ” بحذر من اللي هيشغلوا بي إن سبورت لأنهم بيشغلوا قناة إسرائيلية.. وبطلب من المسئولين يقفلوا أي قهوة بتشغل بي إن سبورت طالما فيه بديل مصري نشغله ” .