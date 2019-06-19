” صلوا وسلموا تسليمًا ” ..المرتزقة توكل كرمان تواصل جنونها بعد وفاة مرسي

فهمي محمد(صدى):

على ما يبدو أن المرتزقة الإخوانية اليمنية توكل كرمان قد فقدت ما تبقى لديها من العقل، فلليوم الثاني على التوالي بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ما زالت كرمان تتعدى حدودها على الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، في سبيل تمجيد الرئيس الراحل.

ونشرت المرتزقة الإرهابية، والتي تعتبر أداة تنظيم الحمدين، صورة لمحمد مرسي معلقة: ” صلوا وسلموا تسليمًا ” .

وكانت كرمان قد وصفت مرسي عقب وفاته مباشرة بـ ” آخر الأنبياء ” في تعد واضح على الدين الإسلامي، محاولة استفزاز مشاعر المسلمين بهذه التغريدات.

وفي حقيقة الأمر هذا الأمر يعد طبيعيا بالنسبة لكرمان ” دمية قطر والحوثيين ” ، وسبق وأن طالب شقيقها بمحاكمتها بخيانة الوطن والشعب والجمهورية والعروبة والإسلام.

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