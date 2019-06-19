كوبا أمريكا..التعادل السلبي يحسم مباراة البرازيل وفنزويلا

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة منتخب البرازيل ونظيره الفنزويلي، اليوم الأربعاء، بنتيجة 0-0 وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة ألغي حكم المباراة، هدف أول لمنتخب البرازيل، عن طريق جابريال خيسوس، بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية الفار.

كما ألغي هدفا ثانيا للسامبا في الدقيقة 87، ولكن هذا المرة عن طريق فيليب كوتينيو، بسبب التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو مرة أخرى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب البرازيل لـ 4 نقاط، في صدارة المجموعة الأولى، فيما ارتفع رصيد فنزويلا لنقطتين في المركز الثالث، خلف منتخب بيرو.