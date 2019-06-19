بعد إساءتها لمن لن يحضر حفلها بالمملكة..شمس الكويتية تدافع عن نفسها

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفنانة الكويتية شمس، إلى حملة من الانتقادات بعد إساءتها لمن لن يحضر حفلها المقرر له في المملكة يوم الجمعة 21 يونيو.

وأكدت شمس أنها لم تنتقص من أي شخص، قائلة: ” أتمنى من كل حبايبي ومحبيني لا تصدقون أي إشاعة أو كلام لأن يشهد الله العظيم علي وعلى صدق نيتي وعملي وإن ما طلع مني أي شي فيه انتقاص أو إساءة لمخلوق ربي يشهد علي ” .

وأضافت: ” الإعلام اللي جالس يتناقل الخبر والأشخاص اللي دافعين لكم عشان تسوون الحملة ضد حفلتي في الرياض ربي يتولاكم ويرد كيدكم في نحركم بإذن الواحد الأحد وحسبي الله ونعم الوكيل ” .

وكانت شمس قد كتبت تغريدة توعدت فيها لمن لن يحضر حفلها، ما أدى إلى تعرضها لسيل من الانتقادات، وحملات لمقاطعتها.

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