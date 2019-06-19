بعد 4 سنوات..ضحية الخطأ الطبي لعملية البواسير يطالب بمليون ريال تعويضًا

تركي السالم(صدى):

بعد مرور نحو أربعة سنوات على شكوى مواطن تضرر من خطأ طبي أثناء خضوعه لعملية البواسير بأحد مستشفيات جازان الخاصة، رفع المواطن شكوى أخرى إلى الهيئة الطبية الشرعية ضد المستشفى يطالب فيها بتعويض يصل إلى مليون ريال.

وناشد المواطن إمارة منطقة جازان بالتدخل لتحريك القضية، موضحًا أنه في إنتظار تحديد موعد للجلسة.

وكان الطبيب الذي تسبب في الضرر قد تقدم باستقالته من المستشفى الخاص الذي يعمل به وغادر المملكة ولم يعد من وقتها.

وكان المواطن الضحية ويدعى ” حسن ديباجي ” قد قال في شكواه قبل 4 أعوام، إنه كان يعاني بعض الآلام الشديدة؛ فذهب إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم لحالته، وتم التشخيص من قِبل الطبيب بأنها عبارة عن ” بواسير ” من الدرجة الثانية.

وبعد إجراء العملية تفاجأ المواطن أن البواسير من الدرجة الرابعة عكس ما تم إخباره به قبل العملية، كما تفاجأ بأن الجرح لم يُجرَ له خياطة.

وبإلحاح المواطن على الطبيب لمعرفة ما حدث، أثناء العملية، أخبره الطبيب أنه حدث خطأ طبي بسبب وجود ” حبة ” توقع أنها ناسور، فأخذ معها كمية من اللحم أثناء الاستئصال؛ ما أدى لعدم استطاعته خياطة الجرح.