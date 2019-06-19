سان جيرمان يعطي نيمار الحرية ولكن لا أحد يريده

ماجد محمد(صدى):

أعطى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الضوء الأخضر للاعبه نيمار دا سيلفا بالفعل للرحيل في الميركاتو الصيفي 2019، ولكن مازال اللاعب البرازيلي في مأزق.

فعلى الرغم من اتفاق سان جيرمان مع مهاجمه نيمار على رحيله في الميركاتو الصيفي 2019، إلا أنه مازالت الوجهة المقبلة لمهاجم النادي الفرنسي غير معلومة.

أندية تتحمل صفقة نيمار:

ويوجد 3 أندية قادرة على تحمل صفقة نيمار هم : برشلونة في المقدمة وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، ولكن هذا الثلاثي كل منهم لا يفكر في شراء اللاعب البرازيلي نظرًا لاهتمامات أخرى في الميركاتو الصيفي 2019.

برشلونة ورفض خوسيه:

يتطلب الأمر في برشلونة للتعاقد مع نيمار العديد من الإجراءات المُعقدة، إضافة إلى رفض خوسية ماريا بارتوميو رئيس النادي لعودته، فلابد في البداية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية بين الطرفين إضافة إلى إقناع إدارة برشلونة بأهمية عودة اللاعب البرازيلي رغم المشكلات السابقة.

ريال مدريد يفكر في مبابي:

وفيما يتعلق بريال مدريد فيبدو أن الملكي يضع عينه على مبابي بدلا من نيمار، إضافة إلى أن صفقة نيمار ستكلفهم الكثير وتصعب أمورهم المالية، ورغم ذلك قد يستطع الريال التعاقد معه ولكن في حدود ضيقة.

مانشستر يونايتد لا يريد مهاجم:

وفي الدوري الإنجليزي فأن مانشستر يونايتد قد حاول مرارًا خطف نيمار ولكن يريد اليونايتد في الميركاتو الصيفي 2019 أن يقوي خط دفاعه وخط الوسط ، ورحيل بوغبا يمكن أن يجلب الكثير من الأموال لإعادة بناء الفريق، لذلك فأن احتمال شراء نيمار ليس كبير.