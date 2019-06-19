رئيس الهلال يفاضل بين 3 مدربين منها اسمان أوروبيان وآخر لاتيني

نواف السالم(صدى):

بدأ رئيس مجلس إدارة الهلال فهد بن نافل، مهام عمله بالمفاضلة بين ثلاثة أسماء مدربين منها اسمان أوروبيان والآخر لاتيني.

كما بدأ بن نافل تحركاته بتجديد عقود كل من: متعب المفرج، محمد جحفلي، سالم الدوسري.

وفي أول تعليق لابن نافل بعد تعيينه بالمنصب قال: ” أشكر أعضاء الجمعية العمومية على رأسهم الأمير الوليد بن طلال لانتخابهم القائمة المرشحة برئاستي، وأسأل المولى القدير أن يمدنا بتوفيقه وسداده لمواصلة زعامة الهلال وريادته على جميع الأصعدة ” .

وأضاف: ” ستجتمع إدارة النادي في الفترة القادمة لإنهاء بعض الأمور المهمة، ونأمل أن نحقق تطلعات جمهور الهلال ” .

أيذكر أن نادي الهلال، أعلن أمس الثلاثاء، عن فوز فهد بن نافل بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي بالانتخاب لمدة أربعة أعوام، حيث حصل على عدد 15.061 من الأصوات، مقابل حصول موسى بن عبد العزيز الموسى على 612 صوتا.