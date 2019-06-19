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    يونيو

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  3. عايد الرشيدي: الهلال لديه 11 لاعب اجنبي و الان يحتاج 7 لاعبين فقط

عايد الرشيدي: الهلال لديه 11 لاعب اجنبي و الان يحتاج 7 لاعبين فقط




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