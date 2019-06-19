” الجمارك ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والهندسية، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى ( أخصائي تميّز العمليات، وأخصائي مراقبة العمليات والحوكمة ).

1- أخصائي تميّز العمليات (Process Excellence Specialist):

يشرتط في المتقدم أن يكون حاصل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو أي تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن سبع سنوات في نفس المجال، ويمكنه التقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــا .

2- أخصائي مراقبة العمليات والحوكمة (Process Control & Governance Specialist):

ويشترط في المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو أي تخصص ذات صلة، وخبرة لا تقل عن سبع سنوات في نفس المجال، ويمكنه التقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــا .