بالفيديو.. ” المصلح ” يكشف حكم الكتابة على القبور
كشف الشيخ خالد المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، عن موقف الدين من الكتابة على القبور، ووضع الحجارة عليها.
وقال ” المصلح ” في تصريحات له، إن وضع الحجارة على القبور لا بأس به، إذ كان يتم تمييز القبور بالحجارة قديمًا، لافتًا إلى أن الكتابة على القبور ليس مشروع.
وأضاف أن الكتابة على القبر من اسم الشخص أو تاريخ وفاته أو كتابة آيات قرآنية يعد من المحدثات، ونهى النبي (ص) عنه، كما حرم بعض العلماء ذلك الأمر.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26301 ] نشر منذ 7 دقائق
وضع حجاره على القبر وكتابة الفاتحه واسم المتوفي لا تعتبر محدثه في الدين ولا لها علاقه بالدين
اما المحدثات في الدين مثل ادخال شي كالعباده مثلا ولم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلامه مثل صلاة التراويح في رمضان وهي اجتهاد من سيدنا عمر رضي الله عنه وقال عنها انها بدعه ومن تركها افضل منمن اقامها جماعه