بالفيديو.. ” المصلح ” يكشف حكم الكتابة على القبور

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، عن موقف الدين من الكتابة على القبور، ووضع الحجارة عليها.

وقال ” المصلح ” في تصريحات له، إن وضع الحجارة على القبور لا بأس به، إذ كان يتم تمييز القبور بالحجارة قديمًا، لافتًا إلى أن الكتابة على القبور ليس مشروع.

وأضاف أن الكتابة على القبر من اسم الشخص أو تاريخ وفاته أو كتابة آيات قرآنية يعد من المحدثات، ونهى النبي (ص) عنه، كما حرم بعض العلماء ذلك الأمر.