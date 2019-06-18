فتاة تفقد أصابعها بسبب الأظافر الاصطناعية

لندن(صدى):

تعرضت فتاة بريطانية بريتاني 20 عاماً، لإصابة بالغة بسبب ذهابها إلى صالون التزيين من أجل تركيب أظافر اصطناعية، حيث ظهرت على أطراف أصابعها عقداً حمراء غريبة مصابة بالالتهاب الشديد.

واتضح أنه عليها الخضوع لعملية جراحية من أجل إزالتها وأشار الاختصاصيون إلى أنه كان من الممكن أن تتعرض أصابعها للبتر بسبب ذلك.

وكتبت على حسابها على ” فيسبوك ” منشوراً جاء فيه: ” نرى هذه الأمور ولا نعتقد أنها قد تحدث معنا. لن أقوم بتركيب الأظافر الاصطناعية بعد الآن. فهذا لا يستحق العناء “.

وأضافت: ” يعتقد الأطباء أن الالتهاب الذي أصبت به يرتبط بوسائل تم استخدامها أثناء تركيب الأظافر لي ولا شكّ في أنها لم تكن نظيفة “.

وتابعت قائلة: ” أريد فقط أن تتأكد الفتيات من أن خبيرة التجميل قامت بتعقيم أدواتها. وأنا لم أر أن الخبيرة التي قامت بتركيب أظافري فعلت ذلك. تأكدن إذاً من الذهاب إلى صالون تزيين تثقن به “.