عبدالمجيد عبدالله: ” أعاني من مرض ليس له علاج ” (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أثار مرض المطرب عبد المجيد عبدالله جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية، وانتشرت الكثير من الشائعات حول الأمر.

وطمأن المطرب عبدالمجيد الجمهور عليه خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” كسرة روتين ” عبر أثير إذاعة مارينا أف إم، حيث كشف تفاصيل مرضه.

وقال عبدالمجديد عبدالله إنه يعاني من آلام في الأذن الداخلية منذ فترة طويلة، مضيفا أن جهده في الحفلات وتسجيل الأغاني أثر عليه.

ولفت إلى أنه يُعاني من مرض اسمه ” مانير ” ، ليس له علاج، لكنه يخص الأذن الداخلية، موضحا أعراض المرضوهي : ” يُسبب الدوخة والغثيان في بعض الحالات، وهذه الأعراض تزداد في بعض الأوقات وتهدأ في بعضها الآخر “.

وعلى الرغم من ذلك قال عبد المجيد أن المرض ” تافه ” وليس مزعجا لافتا إلى أنه يعاني من الدوار طوال الوقت، قائلا إنه من الممكن أن يسقط مغشيا عليه بسبب التهاب أذنه .