حرمان قطر من تنظيم كأس العالم 2022 على طاولة ” الفيفا “

ماجد محمد(صدى):

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، اجتماعات سرية لمناقشة حرمان قطر من استضافة كأس العالم 2022 وأعطاء الفرصة لإنجلترا.

وأوضحت صحيفة ” صن ” البريطانية أن الفيفا يجري مناقشات جادة بشأن تقديم قطر الهدايا إلى دولة أخرى بعد سلسلة من الخلافات البارزة، للحصول على حق استضافة كأس العالم 2022.

ويذكر أنه تم استجواب كلود جيانت، وهو مستشار مقرب من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي أقام مأدبة عشاء حضرها بلاتيني وتميم بن حمد، أمير قطر الحالي، وولي العهد قبل التصويت على استضافة مونديال 2022 بعدة أيام، حيث تتواصل التحقيقات في فساد بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق وتورط قطر.