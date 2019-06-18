القمر الأحدب المتناقض بالقرب من زحل في سماء المملكة

علي القحطاني(صدى):

تشهد سماء الوطن العربي، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، ببضع ساعات وقوع القمر الأحدب المتناقص بالقرب من كوكب زحل وسيبقيان مشاهدين لبقية الليل.

وقال المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة : ” كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية ومن خلال التلسكوب يمكن رؤية حلقاته إضافة لتضاريس سطح القمر الرئيسية كالفوهات والشقوق وخاصة على طول الخط الفاصل بين الجزء المضاء ” النهاري ” والجزء المظلم ” الليلي ” من سطح القمر حيث يداخل الضوء و الظلال ما يعطي منظر ثلاثي الابعاد ” .

وأضاف : ” وكانت حلقات زحل بلغت اقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت اخر مره ترصد فيها في العام 1988 ورؤيتها التالية ستكون في 2046 ” .

وتابع : ” كوكب زحل يستغرق 29 سنه ليكمل دورة واحدة حول الشمس ولذلك في كل حوالي 14 سنه ونصف نشاهد اما الوجه الشمالي أو الوجه الجنوبي لتلك الحلقات ” .