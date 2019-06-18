للطلاب والطالبات.. فتح باب التقديم في برنامج تقنية للتدريب الداخلي

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني ” تقنية ” ، باب التقديم للطلاب والطالبات حديثي التخرج في برنامج تقنية للتدريب الداخلي.

وأوضحت الشركة عبر الموقع الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، أن التقديم متاحة في برنامج تقنية للتدريب الداخلي في كافة الاختصاصات لإدارة الأعمال.

وأشارت إلى أن يشترط أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة الجنسية السعودية، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس وما فوق في كافة تخصصات إدارة الأعمال، مع الإجادة العالية للغة الإنجليزية، وألا يقل معدلهم التراكمي عن 2.5 من 4 أو 3.24 من 5، كما يفضل المتقدمين ممن لديهم مساهمات سابقة في الأعمال التطوعية.

ولفتت إلى أن التوظيف يتم بحسب الأداء وتوفر الشواغر الوظيفية المتاحة في نفس المجال، مضيفة أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من الآن اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى 18 سبتمبر 2019.