كلاكيت ثاني مرة.. النصر بدون مرشح والكلمة الأخيرة للهيئة

ماجد محمد(صدى):

في مشهد متكرر للمرة الثانية، تم إغلاق باب الترشح لرئاسة نادي النصر دون أن يتقدم أي مرشح لرئاسة الأصفر.

ومن المُقرر أن تتخذ الهيئة العامة للرياضة قرارها النهائي بتعيين رئيسًا لنادي النصر.

وكانت جماهير نادي النصر تعول على رئيسها السابق سعود آل سويلم للترشح، إلا أنه أعلن عدم ترشحه، مؤكدًا على أنه سيظل مشجعًا عاشقًا للنصر، ويُقدم له المساعدة في أي وقت دون أن يكون رئيسًا.

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