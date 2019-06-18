أردوغان يخطيء في صلاة الميت على محمد مرسي ” ظنها دقيقة حداد “

نايف السالم(صدى):

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطأ خلال صلاة الميت على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والمنتمي لجماعة الإخوان.

وأثار خطأ أردوغان في الصلاة غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين الرئيس التركي باستغلال الأحداث للمتاجرة بوفاة ” مرسي ” ، دون الاهتمام بالأجر على الصلاة أو غير ذلك.

وقال المغردون إن الرئيس التركي ظنها دقيقة حداد ، مشيرين إلى أنه لا يعرف صلاة الميت من الأصل، بعد أن انتشر فيديو له وهو يصلي بشكل خطأ.

وفي هذا الصدد علق منذر آل الشيخ مبارك قائلا : ” اردوغان يظنها دقيقة حداد ، أما الإمام فلايعرف صفة صلاة الميت من الأصل يسلم تسليمتين!!، الحقيقة أن تركيا وجدت في وفاةمحمدمرسي فرصة للمتاجرة والإستغلال ألم أقل لكم لن ترون أقبح منهم ولا أحمق ممن يظن أنهم يحترمون محمد مرسي ولا أكثر خيانة ممن يروج لهم! “.