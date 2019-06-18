بعد مرور عام على واقعة ” فتية الكهف ” .. مصير المراهقين الـ 10 ومدربهم

ماجد محمد(صدى):

مرَّ عام على واقعة ” فتية الكهف ” الذي اُحتجز فيه 10 مراهقين تتراوح أعمارهم 11 و16 عامًا ومدرب كرة القدم الخاص بهم في تايلاند.

وبعد مرور العام، أصبحت المجموعة أشبه بالمشاهير، إذ ظهروا في برنامج ” ذا إلين شو ” ، ولعبوا مباراة كرة قدم ودية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب لعام 2018 في بوينس آيرس.

كما حظي الكثير منهم بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، و بلغ عدد متابعي اثنين منهم، هما إيكارات ونغسوكغان (15 عاماً) وبورنتشاي كاملوانغ (17 عاماً)، نحو 150 ألف متابع لكل منهما.

وينتظر طرح فيلم عن الواقعة بعنوان ” الكهف ” وهو من إنتاج المخرج التايلاندي الآيرلندي توم وولر، ويضم طاقم التمثيل نحو 300 فرد من المواطنين والأجانب.

ومنحت السلطات التايلاندية ثلاثة من الفتية، بالإضافة إلى المدرب البالغ من العمر 26 عاماً، الجنسية التايلاندية.

وتغيرت الأمور كثيرًا في الكهف الذي كان غير معروف من قبل، إذ لم تعد المنطقة المحيطة بالكهف موحلة ومن دون مرافق مناسبة.

وجددت تايلاند، هذه المنطقة باعتبارها موقعاً سياحياً، حيث يوجد متحف يعرض الفنون المتعلقة بعملية الإنقاذ، وبائعو هدايا تذكارية يقيمون خياماً لبيع القمصان التي تحمل اسم الكهف.

وتعود الواقعة، إلى يونيو الماضي، حث تحمس الفتية ومدربهم، لاستكشاف كهف ليس بعيداً عن ملعبهم في شمال تايلاند بعد الانتهاء من تمرينهم، حيث انتهت رحلتهم القصيرة إلى كهف ” تام لوانغ – خون نام نانغ نون ” -الواقع في إقليم تشيانغ راي، على بعد 1000 كيلومتر شمال العاصمة بانكوك.

وهطلت الأمطار الموسمية بشدة وغمرت الكهف سريعاً وحوصرت المجموعة في الداخل، مما أدى إلى انطلاق أكبر مهمة إنقاذ في تايلاند على الإطلاق، والتي كانت تضم أكثر من 1000 شخص من أنحاء العالم.