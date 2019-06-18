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امرأة تكتشف مقصًا داخل بطنها بعد 23 سنة من إجراء عملية

امرأة تكتشف مقصًا داخل بطنها بعد 23 سنة من إجراء عملية
موسكو(صدى):

في واقعة مثيرة للجدل اكتشفت سيدة تواجد مقص داخل بطنها بعد 23 سنة من تواجده .

وكانت السيدة الروسية أجرت عملية قيصيرية منذ 23 سنة في أحد المستشفيات في روسيا، ويبدو أنه تم نسيان المشبك الجراحي الشبيه بالمقص داخل بطنها.

وتقول السيدة الروسية ألـ ” الدايلي ميل البريطانية ” نها عانت على مدار 62 عامًا، من الألم الحاد، وتم تشخيصها من قبل الأطباء بمشاكل الكبد ووصفوا لها المسكنات.

ويبلغ طول المقص 6 بوصات على الأقل ومن المقرر أن تجري السيدة عملية لإزالته.


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