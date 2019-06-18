سرب من المقاتلات الأمريكية يتجه إلى الخليج
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، توجه سربًا من مقاتلات إف 15- إيه الأمريكية، من قاعدة سايمور الجوية في ولاية نورث كارولاينا إلى الخليج.
وأكدت الوزارة وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، أن سربًا من مقاتلات إف 15-إيه” ويُعرف بـ ” سترايك إيغل ” ، توجه إلى الخليج.
وجاءت هذه الحركة الأمريكية، وسط تحذيرات من هيئة القوات المشتركة الأمريكية إلى إيران من سوء تقدير قدرات القوات الأمريكية.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5550 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يستر و ربنا يجعلة خير بس السؤال هل الطائرت سوف تكون في القاعدة الأمريكية بقطر