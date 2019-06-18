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سرب من المقاتلات الأمريكية يتجه إلى الخليج

سرب من المقاتلات الأمريكية يتجه إلى الخليج
واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، توجه سربًا من مقاتلات إف 15- إيه الأمريكية، من قاعدة سايمور الجوية في ولاية نورث كارولاينا إلى الخليج.

وأكدت الوزارة وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، أن سربًا من مقاتلات إف 15-إيه” ويُعرف بـ ” سترايك إيغل ” ، توجه إلى الخليج.

وجاءت هذه الحركة الأمريكية، وسط تحذيرات من هيئة القوات المشتركة الأمريكية إلى إيران من سوء تقدير قدرات القوات الأمريكية.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5550 ] نشر منذ 43 دقيقة

الله يستر و ربنا يجعلة خير بس السؤال هل الطائرت سوف تكون في القاعدة الأمريكية بقطر

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