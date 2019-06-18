عادل الحربي(صدى):

قدمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عدة نصائح لتفادي الخلاف مع جهات التمويل التأجيري للمركبات.

وأوضحت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب التأكد من نظامية جهات التمويل، وأنها مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى التأكد من نظامية العروض ومنطقيتها قبل اتخاذ قرار الشراء؛ تفاديًا للخلاف مع جهات التمويل

كما أشارت إلى وجود عدة نصائح يجب اتباعها عند توقيع عقد التمويل، والتي تتمثل في:

– قراءة الشروط والأحكام.

– عدم التوقيع على نماذج غير مكتملة.

– التأكد من سلامة المركبة، ومطابقتها للمواصفات المطلوبة قبل التوقيع على مستند الاستلام.

– تحديد فترة التمويل وقيمة الأقساط.

– الاستعانة بمن له خبرة في المنتج للاستشارة.

– التأكد من صحة البيانات الأساسية للعقد.

– التأكد من الحصول على نسخة أصلية من العقد.

– التأكد من سريان تأمين المركبة.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول منتج التمويل التأجيري للمركبات، وأهم عناصر العقد، من خلال الرابط التالي هنــا .