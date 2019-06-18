وفاة محمد مرسي تكشف ألاعيب وكالة الأناضول على العرب

القاهرة(صدى):

بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أمس الاثنين، بدأ نواح النظام التركي وعلى رأسه رجب طيب أردوغان وكذلك الأذرع الإعلامية لقطر، إذ انكشف جزءًا من تناقضات وكالة الأناضول التركية.

وفور الإعلان عن وفاة محمد مرسي، كان رجب طيب أردوغان هو أول المعزين وبعده أمير قطر، إذ وصف أردوغان محمد مرسي بأنه ” شهيد ” وفقًا لوكالة الأناضول التي غرّدت بالعربية والإنجليزية والتركية.

لكن الوكالة التركية، كتبت الـ 3 تغريدات على حساباتها المختلفة خطئًا إذ اختلفت معانيها رغم أنه من المفترض التغريد بنفس الكلمات على كل الحسابات، فكتبت باللغة العربية ” مرسي شهيدًا في نظرنا ” ، أما بالتركية فكتبت ” نعتبر مرسي شهيدًا، وبالإنجليزية ” نتمنى المغفرة لمحمد مرسي ” .

هذا التناقض في التغريدات، كشف ألاعيب وكالة الأناضول أحد أذرع النظام التركي الإعلامي، إذ تنفذ تعليمات أردوغان بهدف التلاعب بالعرب.

ولاقى نعي تركيا وقطر وإيران للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ردود فعل واسعة، خاصة بعد تأكيد أمير قطر أن خبر الوفاة مفاجأة له.