بورخا إجلاسيوس يوفر فرصة ذهبية لمهاجم الهلال

نواف السالم(صدى):

يقف جوناثان سوريانو مهاجم الهلال، أمام فرصة ذهبية للعودة إلى فريقه السابق إسبانيول، ويتولى مهام القيادة به في منافسات بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويعد جوناثان سوريانو هو الاسم الأبرز لتعويض فريق إسبانيول عن رحيل بورخا إجلاسيوس المتوقع خلال الميركاتو الصيفي 2019، إذ يهتم كل من فالنسيا وإشبيليه وتوتنهام للحصول على خدمات اللاعب.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن تواجد ” سوريانو ” في إسبانيول لن يكون جديد عليه أو على جماهيره، إذ لعب من قبل في صفوفه خلال موسم 2002 كلاعب من الفريق الاحتياطي، وتم ضمه للفريق الأول بشكل أساسي في 2005.

ويلعب “سوريانو” في صفوف الهلال منذ يناير الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 2020، لكنه لم يُظهر المستوى المطلوب خلال الفترة الماضية، ما يُسهل على الهلال الاستغناء عنه.