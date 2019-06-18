رسميًا.. فهد بن نافل رئيسًا للهلال (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أدلى أعضاء الجمعية العمومية لنادي الهلال، مساء اليوم بأصواتهم؛ لانتخاب مجلس إدارة النادي.

وفاز فهد بن نافل برئاسة الهلال لمدة 4 أعوام قادمة، على حساب موسى الموسى.