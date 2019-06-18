نشر : منذ 35 دقيقة 2٬421 3 اخبار رياضية رسميًا.. فهد بن نافل رئيسًا للهلال (فيديو) ماجد محمد(صدى): أدلى أعضاء الجمعية العمومية لنادي الهلال، مساء اليوم بأصواتهم؛ لانتخاب مجلس إدارة النادي. وفاز فهد بن نافل برئاسة الهلال لمدة 4 أعوام قادمة، على حساب موسى الموسى. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/06/لحظة-إعلان-فوز-فهد-بن-نافل-برئاسة-نادي-الهلال-لمدة-4-سنوات-قادمة..mp4 الوسوم:الجمعيه_العموميه, فهد_بن_نافل
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5542 ] نشر منذ 31 دقيقة
ربنا يوفقك و يحفظك مع الهلال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75740 ] نشر منذ 16 دقيقة
خير ان شاء الله ,,
تركي العساس[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 8 دقائق
ليالي العيد تبان من عصاريها .
وجهه طفولي