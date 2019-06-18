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رسميًا.. فهد بن نافل رئيسًا للهلال (فيديو)

رسميًا.. فهد بن نافل رئيسًا للهلال (فيديو)
ماجد محمد(صدى):

أدلى أعضاء الجمعية العمومية لنادي الهلال، مساء اليوم بأصواتهم؛ لانتخاب مجلس إدارة النادي.

وفاز فهد بن نافل برئاسة الهلال لمدة 4 أعوام قادمة، على حساب موسى الموسى.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5542 ] نشر منذ 31 دقيقة

ربنا يوفقك و يحفظك مع الهلال

[ عدد التعليقات: 75740 ] نشر منذ 16 دقيقة

خير ان شاء الله ,,

[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 8 دقائق

ليالي العيد تبان من عصاريها .
وجهه طفولي

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