تهديد إيراني بضرب حاملات الطائرات في البحر بصواريخ باليستية

نايف السالم(صدى):

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن صواريخ إيران الباليستية يمكنها إصابة حاملات طائرات في البحر بدقة كبيرة.

وقال في تصريحات له: “ هذه الصواريخ يمكنها إصابة حاملات في البحر بدقة كبيرة.. هذه الصواريخ مصنوعة محليًا ومن الصعب اعتراضها وإصابتها بصواريخ أخرى ” .

وأضاف: ” التكنولوجيا الإيرانية الخاصة بالصواريخ الباليستية غيرت ميزان القوى في الشرق الأوسط ” .

يأتي ذلك بعد أيام من الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، الأسبوع الماضي.

في سياق آخر، كشف غلام حسين محسن إيجي، النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في إيران، أن السلطات الإيرانية فصلت وعزلت 60 قاضيًا في البلاد، خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وقال إيجي في مؤتمر صحفي: ” هناك مجموعة من القضاة تم فصلهم بشكل دائم عن القضاء والحكومة، فيما فصل آخرون عن بعض القضايا القضائية، كما تمت محاكمة بعضهم “ .

كانت إيران قد أعلنت، العام الماضي، أنها علقت نشاط 25 قاضيًا بتهم مختلفة منها تلقي الرشاوى والفساد المالي، يما انتقد العديد من المسؤولين وأعضاء البرلمان، مرارًا، ” الفساد الواسع “ في السلطة القضائية التي يحق للمرشد علي خامنئي فقط تعيين رئيس لها.