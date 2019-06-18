بومبيو : لدينا أدلة تثبت تورط إيران بالاعتداءات على ناقلات النفط بالخليج
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، على أنه ليس من مصلحة إيران الاستمرار في سياستها الحالية.
وقال بومبيو : لدينا أدلة قوية تثبت تورط إيران بالاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج، ونريد إفهام إيران بأننا عازمون على منعها من أنشطتها الخبيثة في المنطقة.
وأضاف : لا نريد شن حرباً ضد إيران ولكننا نريد حماية مصالحنا في المنطقة، نحن موجودون في المنطقة لردع أي اعتداء من إيران ولحماية المصالح الأمريكية.
وتابع : الجنود في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران.. لجميع الدول مصلحة في حماية الملاحة البحرية وإمدادات النفط
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75740 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يكفينا شركم ويخدم على سوكم ، كلكم هدفكم واحد ، ولكن لكل طريقته ، كفانا الله كيدكم .. آمين ,,