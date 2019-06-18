بومبيو : لدينا أدلة تثبت تورط إيران بالاعتداءات على ناقلات النفط بالخليج

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، على أنه ليس من مصلحة إيران الاستمرار في سياستها الحالية.

وقال بومبيو : لدينا أدلة قوية تثبت تورط إيران بالاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج، ونريد إفهام إيران بأننا عازمون على منعها من أنشطتها الخبيثة في المنطقة.

وأضاف : لا نريد شن حرباً ضد إيران ولكننا نريد حماية مصالحنا في المنطقة، نحن موجودون في المنطقة لردع أي اعتداء من إيران ولحماية المصالح الأمريكية.

وتابع : الجنود في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران.. لجميع الدول مصلحة في حماية الملاحة البحرية وإمدادات النفط