بالفيديو.. شكوى الملك فيصل للمواطنين من الإعلام

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر للملك فيصل ” رحمه الله ” ، وهو يتقدم بشكوى للمواطنين من وزارة الإعلام، وذلك خلال افتتاح مشروعًا من إنجازاتها.

وقال الملك فيصل: ” أشكوها إليكم لأنها دائمًا وباستمرار على خلاف رجاءاتي لها، بأن تتنجب نشر الصور الخاصة بي والكلمات الرنانة التي تقال في والأغاني ” .

وأضاف ” رحمه الله ” : ” لست متتبع للراديو والتليفزيون ولكنني في بعض الأوقات يصدف أن أرى وأسمع بعض الكلمات والأناشيد والتعليقات ” .

وتابع: ” إنه ليحذ في نفسي حينما أسمع من الإذاعة أو التليفزيون هذا المديح لفيصل لأن فيصل إذا كان يعمل ويقوم بشيء من واجبه فهو لا يُشكر على ذلك بل يجب عليه أن يشكر ربه لأنه وفقه إلى ذلك ” .