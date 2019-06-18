بالفيديو.. شكوى الملك فيصل للمواطنين من الإعلام
أظهر مقطع فيديو نادر للملك فيصل ” رحمه الله ” ، وهو يتقدم بشكوى للمواطنين من وزارة الإعلام، وذلك خلال افتتاح مشروعًا من إنجازاتها.
وقال الملك فيصل: ” أشكوها إليكم لأنها دائمًا وباستمرار على خلاف رجاءاتي لها، بأن تتنجب نشر الصور الخاصة بي والكلمات الرنانة التي تقال في والأغاني ” .
وأضاف ” رحمه الله ” : ” لست متتبع للراديو والتليفزيون ولكنني في بعض الأوقات يصدف أن أرى وأسمع بعض الكلمات والأناشيد والتعليقات ” .
وتابع: ” إنه ليحذ في نفسي حينما أسمع من الإذاعة أو التليفزيون هذا المديح لفيصل لأن فيصل إذا كان يعمل ويقوم بشيء من واجبه فهو لا يُشكر على ذلك بل يجب عليه أن يشكر ربه لأنه وفقه إلى ذلك ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75735 ] نشر منذ 27 دقيقة
رحمك الله ياجلالة الملك فيصل ابو عبد الله ، رحمة واسعه واسكنك فسيح جناته .. آمين ,,
,, الملك فيصل ، شمس وغابت ، ومن بعده ساد الظلام ..
,, نعم لكل محاسنه و وميضه ، ولكن محاسن الملك فيصل لا تضاهى لاتضاهى ابد ,, رحمه الله وتجاوز عنه ، آمين ,,
🐪[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يرحمك ليت غيرك يتعلم منك
حمد الله[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنه رجل بالف رجل بل بامه باكملها الملك فيصل رحمه الله ناظل من أجل نشر دينه الإسلام وكذلك رفعة امته العربيه والاسلاميه جمعا وليس السعوديين فقط فكان يعتبر الأوطان العربيه هي وطنه وشعوبها هي شعبه حتى استشهد في سبيل الله وهو يعمل من أجلها