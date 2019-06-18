” المنزل ” أقوى مصدر قلق وتوتر للسيدات

أميرة خالد(صدى):

القلق هو شيء أساسي لدى المرأة يلازمها في كل مكان، ولكن هل تسائلت حول ما هو مصدر القلق لدى السيدات؟،

وكشفت دراسة حديثة عن مصدر القلق لدى السيدات، مؤكدة أن المنزل هو أقوى مصدر للقلق والتوتر بالنسبة للمرأة.

وأوضحت الدراسة أنه يتم تسجيل أعلى مستويات هرمون الإجهاد ” الكووتيزول ” في جسم المرأة عندما تكون في المنزل؛ إذ تتعرض النساء لضغوط شديدة في بيوتهن على عكس أماكن العمل.

وأضافت أن مكان العمل هو الأكثر راحة بالنسبة للسيدات وليس المنزل، وذلك على عكس الرجال الذين يشعرون بالراحة أكثر في المنزل.

وأرجعت الدراسة هذا الأمر، إلى قيام المرأة بواجباتها في المنزل بعد انتهاءها من يوم عمل شاق ومتعب.