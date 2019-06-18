فيديو مطاردة الموت .. أسد جبلي يهجم على منزل فلاح

موسكو(صدى):

هاجم أسد جبلي هرب من منزل صاحبه في مجمع سكني خاص بنجوم المجتمع الروسي، منزل فلاح روسي، في مطاردة تم وصفها بـ ” مطاردة الموت ” .

ووقع حادث ” مطاردة الموت ” في قرية كوزينو بمقاطعة نيجني نوفغورود أوبلاست غربي روسيا، إذ هرب أسد جبلي من منزل صاحبه ليتجه إلى الحديقة الخليفة لفلاح روسي يُدعى ” أليكسي ميرانكوف ” .

وأوضحت صحيفة ” ديلي ميل ” تفاصيل الحادث، إذ بدأ الفلاح في مواجهة الأسد الهارب باستخدام قضيب حديد، وسط صيحات زوجته الواقفة في النافذة العلوية، قائلة ” اهرب .. اهرب، لقد دخل حديقتنا ” .

واستمع الزوج إلى صراخ زوجته وتمكن منه الخوف ورمى القضيب الحديد من يده هاربًا في محاولة للنجاة بحياته من فك الأسد الغاضب.

وبالفعل تمكن الفلاح من النجاة بحياته بالاختباء في المنزل، بينما لم يتمكن من إنقاذ كلبه الذي أصبح فريسة سهلة للأسد حتى وصول خدمة الطواريء وإطلاق مادة مهدئة عليه.