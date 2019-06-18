” صدمت الجمهور بنحافتها “.. شاهد صورة صادمة لـ ” لجين عمران “

أميرة خالد(صدى):

ظهرت الإعلامية لجين عمران بشكل صادم للجمهور بعد أن بدت أكثر نحافة مما هي عليه.

ونشرت لجين عمران صورة لها خلال حضورها أفراح آل مكتوم، وظهرت في الصورة وهي بفستان طويل وواسع باللون الذهبي مع نقشات براقة مميزة من تصميم شربل كرم. وظهرت بخصر نحيف للغاية .

وعلقت لجين على الصورة : ” تشرفت جداً وسعدت بتقديم أفراحآلمكتوم. وهذي فرصة أتقدم بالشكر والتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ربي يحفظه وأيضاً أم الشيوخ الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم ربي يحفظهابمناسبة زفاف أبنائهما الشيخ حمدان، الشيخة شيخة، الشيخ مكتوم، الشيخة مريم، الشيخ أحمد، الشيخة مديه “.

وتابعت: ” ربي يتمم لهم على خير ويسعدهم و يجعل ديار آل مكتوم دوم عامرة بالأفراح والمسرات آمين. ما شاء الله و تبارك الله من أروع الأعراس إلي قدمتها أو حتى حضرتها. والشكر موصول لأجمل فريق عملت معهم. بحب كل واحد فيهم “.