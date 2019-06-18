عمرو موسى بعد وفاة مرسي: لم يستطع تأدية دوره كرئيس

القاهرة(صدى):

علق عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على فترة حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، موضحًا أنها كانت تجربة فاشلة له.

وقال عمرو موسى، بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق أثناء محاكمته بتهمة التخابر أمس: ” كان محمدمرسي رمزا لحكم الاخوان المسلمين لمصر لعام كامل لم يستطع أن يؤدي فيه كرئيس لكل المصريين “.

وتابع : ” سوف يحكم التاريخ علي نتائج حكم الجماعة ورئيسها لهذا البلد الكبير . اعتقد أنه سيكون حكما سلبيا، رحمه الله وغفر له “.