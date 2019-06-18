الماء والحليب لإسعاف الطفل فور ابتلاع السموم

أميرة خالد(صدى):

هناك عدد من الخطوات والإجراءات التي ينبغي على الأم اتخاذها، فور قيام طفلها بابتلاع السموم كمواد التنظيف، المبيدات الحشرية، بعض مواد التجميل والزينة، أقراص وأدوية مختلفة.

وأفاد الأطباء، بأن يجب على الأم معرفة نوع السموم التي تناولها الطفل والكمية التي قام بابتلاعها والذهاب بالطفل إلى الطبيب بسرعة، حتى يتلقى العلاج المناسب.

الأقراص والمواد الصلبة:

إذا ابتلع الطفل بعض الأقراص والمواد الصلبة، يجب تنظيف فاه الطفل وإجباره على التقيؤ، و شرب الكثير من الماء والحليب ومحاولة إحداث التقيؤ مرة أخرى بعد 5 دقائق للتأكد من خلو المعدة من هذه المواد تمامًا، كما يجب الإسراع إلى المستشفى قبل مرور ساعتين على الواقعة إذا فشل الطفل في التقيؤ.

طلاء الأظافر ومواد التنظيف..

في هذه الحالة يجب ألا يتقيأ الطفل حتى لا تقوم الرئة باستنشاق هذه السموم، لذا يجب أن يشرب الماء أو الحليب، ثم الذهاب إلى المستشفى لمده بالعلاج المناسب لإبطال مفعول السموم.