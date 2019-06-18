جامعة الملك خالد تكف يد عضو هيئة تدريس بعد إساءته للمملكة
أعلنت جامعة الملك خالد في أبها، عن كف يد عضو في هيئة التدريس عن العمل فورًا، بعد إساءته للمملكة وقيادتها وشعبها.
وقال الدكتور عبدالله الحامد المتحدث باسم الجامعة، في تصريح له: وإشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة، بالتغريد عبر حسابه بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها، فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه.
وأضاف: كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75724 ] نشر منذ 37 دقيقة
العنوا خامسه وخامس اللي خلفوه ,,
,, سالفة اللي يقول // بحضني ويعاركني ,,
ابوبدر[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 8 دقائق
ياحبيبي مع احترامي لابد من الاستمرار في سعودة الوظائف والعنصر الاجنبي في البلد الا للمستثمرين فقط الان الشباب والشابات يعملون في كافة القطاعات الخدمية واعمال الصيانة وحتى اعمال السباكة تواجدوا فيها ويتبقى فقط النفايات وهذي عمالتها تبقى لحين الانتهاء من عمل نظام النفايات البيئي الجديد الذي لا يختاج فيه احد الى عمال.
مع الاسف ان منهم وبدلا من انهم يعملون ليكسبون لقمة العيش لهم ولاسرهم ويحترمون انفسهم تلقاهم يسيئون لنا واقربها لما زادت الرسوم. يا حبيبي اذا ما اعجبك نظام البلد غادر نهائي.
طبعا لا اعمم على جميع الاجانب ولكن هذا افضل لنا ولهم.