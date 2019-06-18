جامعة الملك خالد تكف يد عضو هيئة تدريس بعد إساءته للمملكة

أبها(صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد في أبها، عن كف يد عضو في هيئة التدريس عن العمل فورًا، بعد إساءته للمملكة وقيادتها وشعبها.

وقال الدكتور عبدالله الحامد المتحدث باسم الجامعة، في تصريح له: وإشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة، بالتغريد عبر حسابه بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها، فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه.

وأضاف: كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه.