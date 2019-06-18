بالفيديو.. شاب يوثق عثوره على مبالغ مالية وجدها عند خادمته بعد أن اشتبه بها

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، شاب يوثق عثوره على مبالغ مالية وجدها عند خادمته بعد أن اشتبه بها فقام بتفتيش غرفتها.

وظهر في الفيديو، صدمة الشاب بعد أن وجد مبلغ كبير مع خادمته، وذلك بعد أن شك بها وقام بتفتيش غرفتها التي تعيش فيها.

وأثار الفيديو، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن الشاب أخطأ عندما وضع هذا المبلغ في البيت، حيث لم يتضح من الفيديو مكان الواقعة.