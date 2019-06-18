لحظة نادرة.. عنكبوت يصطاد فأرا ويلتهمه

كانبرا(صدى):

حاول رجل أسترالي من ولاية تاسمانيا التقط لحظة نادرة حاول فيها عنكبوت التهام ” فأر قزم ” في نزل بمتنزه ماونت فيلد الوطني، على بعد 64 كم شمال غرب هوبارت.

ونشرت جوستين لاتون الصورة التي التقطها زوجها على مجموعة على ” فيسبوك ” مخصصة لعناكب وحشرات تسمانيا.

وقال مدير مجموعة متحف علم العنكبوتيات في أستراليا غراهام ميلدج، إنه حدث ” غير عاد ” ، مضيفا أنه من الشائع أكثر أن نرى عنكبوتا صيادا يأكل الحشرات الصغيرة أو الضفادع أو الأبراص.