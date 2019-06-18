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لحظة نادرة.. عنكبوت يصطاد فأرا ويلتهمه

لحظة نادرة.. عنكبوت يصطاد فأرا ويلتهمه
كانبرا(صدى):

حاول رجل أسترالي من ولاية تاسمانيا التقط لحظة نادرة حاول فيها عنكبوت التهام ” فأر قزم ” في نزل بمتنزه ماونت فيلد الوطني، على بعد 64 كم شمال غرب هوبارت.

ونشرت جوستين لاتون الصورة التي التقطها زوجها على مجموعة على ” فيسبوك ” مخصصة لعناكب وحشرات تسمانيا.

وقال مدير مجموعة متحف علم العنكبوتيات في أستراليا غراهام ميلدج، إنه حدث ” غير عاد ” ، مضيفا أنه من الشائع أكثر أن نرى عنكبوتا صيادا يأكل الحشرات الصغيرة أو الضفادع أو الأبراص.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 75724 ] نشر منذ 51 دقيقة

سبحانه الله عدد ماخلق ,,

[ عدد التعليقات: 13863 ] نشر منذ 34 دقيقة

اثره موهين علي بالي ماعنده سافه😊😂

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