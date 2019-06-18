الخضيري: غدًا غرة نجم الدبران .. وحرارة الصيف ستنخفض قليلا

علي القحطاني(صدى):

قال المستشار بالمرصد الفلكي بجامعة المجمعة، عبدالله محمد الخضيري، اليوم الثلاثاء، إن غدا الأربعاء غرة نجم الدبران،لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاض حرارة الصيف .

وغرد ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلا: ” ان شاء الله اعتبارا من يوم غد الاربعاء 16شوال 19يونيه غرة نجم الدبران ويوم السبت 22يونيه تتعامدالشمس على مدار السرطان و بدخول برج السرطان تهب بوارح الصيف والحرارة تنخفض قليلا عما كانت عليه خاصة الصغرى منها “.

وتابع : ” وفي 29 شوال يحدث كسوف للشمس غير مشاهدلدينا يعقبه خسوف جزئي يوم 13 ذوالقعدة “.

واستكمل: ” بالنسبة لهلال شهر ذي القعدة سيغيب يوم الثلاثاء 29 شوال 2 يوليو قبل الشمس باكثر من 15دقيقة وسيتقابل مع الشمس اثناء الكسوف الكلي الغير مشاهد في مناطقنا الساعة 20: 10مساءا وفي يوم الاربعاء 3 يوليو يغيب الهلال بعد الشمس باكثر من 45 دقيقة جنوب الشمس . والله اعلم سبحانه “.