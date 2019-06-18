الخضيري: غدًا غرة نجم الدبران .. وحرارة الصيف ستنخفض قليلا
قال المستشار بالمرصد الفلكي بجامعة المجمعة، عبدالله محمد الخضيري، اليوم الثلاثاء، إن غدا الأربعاء غرة نجم الدبران،لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاض حرارة الصيف .
وغرد ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلا: ” ان شاء الله اعتبارا من يوم غد الاربعاء 16شوال 19يونيه غرة نجم الدبران ويوم السبت 22يونيه تتعامدالشمس على مدار السرطان و بدخول برج السرطان تهب بوارح الصيف والحرارة تنخفض قليلا عما كانت عليه خاصة الصغرى منها “.
وتابع : ” وفي 29 شوال يحدث كسوف للشمس غير مشاهدلدينا يعقبه خسوف جزئي يوم 13 ذوالقعدة “.
واستكمل: ” بالنسبة لهلال شهر ذي القعدة سيغيب يوم الثلاثاء 29 شوال 2 يوليو قبل الشمس باكثر من 15دقيقة وسيتقابل مع الشمس اثناء الكسوف الكلي الغير مشاهد في مناطقنا الساعة 20: 10مساءا وفي يوم الاربعاء 3 يوليو يغيب الهلال بعد الشمس باكثر من 45 دقيقة جنوب الشمس . والله اعلم سبحانه “.
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