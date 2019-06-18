الإمارات تودِّع نجل خامس حكام قطر وتدفنه في دبي

ابوظبي(صدى):

ودَّعت الإمارات، الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، وهو أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الإمارات، إذ تم تشييعه من مسجد زعبيل و دفنه في مقبرة أم هرير في بر دبي.

وأعلن ديوان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، عن وفاة ابن شقيقته منصور بن أحمد بن علي آل ثاني أمس الاثنين في الإمارات، إذ ذكر الديوان في بيان له : ” ينعي ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء ” .

يذكر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، قد نعى الشيخ منصور، بالقول: ” غاب عنا اليوم الصديق العزيز، الشهم الكريم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، أربعون عاماً من الذكريات الطيبة تحتبس على ذكرها الدموع وتختنق العبرات ” .

وتابع قرقاش: ” سنفتقدك أخي بو أحمد، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ” .

يشار إلى أن والد الشيخ منصور هو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، خامس حكام قطر، الذي تعرّض لانقلاب من طرف ابن عمه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والد الشيخ حمد وجدّ أمير قطر الحالي تميم بن حمد.