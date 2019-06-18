عم الطيار المفقود : لم نتوصل إلى معلومات مهمة والبحث مازال جاريًا

عادل الحربي(صدى):

كشف عمّ الطيار المفقود الدكتور عبدالله الشريف، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن التوصل إلى معلومات مهمة بخصوص المفقود والكابتن المرافق له.

ونفى عم المفقود التوصل إلى معلومات مهمة بخصوص الطيار والكابتن قائلًا : البحث عن ابننا ما زال جارياً.

ويذكر أن ” الشريف ” والكابتن المرافق له قد فُقِدا منذ شهر رمضان الماضي، إثر إقلاعهما على متن طائرة تدريبية ذات محركين من مطار ” سان خوسيه ” بالفلبين، في جولة تدريبية.

وكانت وسائل إعلام فلبينية نشرت بعض الصور بعد الحصول على حقيبة وُجدت بها بطاقات خاصة تتعلق بالكابتن الفلبيني دون أثر للطائرة حتى اللحظة.