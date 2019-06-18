تحذير من الرياح والأتربة على مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة مكة المكرمة، يشمل : القنفذة، الليث، بحرة، جدة، رابغ.

وحذرت الهيئة، من رياح نشطة وأتربة مثارة تُصحب بتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

كانت الهيئة قد أصدرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تنبيهًا على المنطقة الشرقية يفيد بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وذلك حتى الثامنة مساءًا.