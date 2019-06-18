رشيد لشهب: عبدالرزاق حمدالله لم يحترم 40 مليون مغربي

ماجد محمد(صدى):

علق رشيد لشهب عضو الجمعية الوطنية الأمريكية للمدربين المحترفين على الأجواء المسيطرة على منتخب المغرب قبل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال ” لشهب ” : ” الأجواء التي تسبقُ مشاركة المغرب في كأس إفريقيا للأمم بمصر لا تُبشّر بخيْر، وسلبية قد تؤثّر على مردود أسود الأطلس في نهائيات إفريقيا 2019 “.

وطالب بتهدئة الأوضاع داخل المنتخب قبل انطلاق البطولة ، لافتًا إلى أن اللاعب عبد الرزاق حمد الله في خلافه مع مع فيصل فجر ، لم يتصرّف كلاعب محترف، وفضّل الانتصار لكبريائه على حساب المصلحة الوطنية.

وأضاف: ” حمدالله لم يحترم 40 مليون مغربي،و لم يكن عليه الذهاب بهذه الطريقة “.