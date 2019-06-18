السجن 10 سنوات و680 جلدة لمواطن حاول نحر شقيقته في تبوك

محمود البلوي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية بتبوك، اليوم الثلاثاء، بسجن مواطن عشر سنوات وجلده 680 جلدة، لمحاولته قتل شقيقته بآلة حادة بداية العام الجاري، حيث كان يقصد قتل والدته ولكنه وجد أخته التي تصغره بالعمر وحاول قتلها نحراً.

وكشف التقرير الطبي عن تعاطيه لمادة الحشيش المخدر، كما أثبتت الحيثيات عقوقه لوالدته وإقراره بالتلفظ على والدته أمام المحقق بقوله: ” لو كنت أفكر أسوي الشي هذا كان سويته في أمي وليس في أختي لأنه ما عندها سالفة ” .

وأنكر في بداية الأمر الجريمة، ولكن وجد آثار دماء في فناء منزل أسرة الجاني وكذلك داخل المنزل وكذلك آثار دماء في السيارة التي نقلت المجني عليها للمستشفى وأثار دماء على ثوب الجاني، وكذلك بعد الاطلاع على التقرير الوارد من مستشفى الملك خالد المدني والذي يفيد فيه بوجود جرح قطعي كبير بالجزء الأمامي من الرقبة مع نزيف متواصل.

وحكمت المحكمة بجلد الجاني ثمانين جلدة دفعة واحدة بجرم تعاطي الحشيش المخدر، كما تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وجلده خمسمائة جلدة على دفعات متساوية بجرم الشروع بقتل شقيقته، فضلا عن جلده مائة جلدة على دفعتين متساويتين وذلك بجرم عقوق والدته.