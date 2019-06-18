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وظائف هندسية وإدارية شاغرة في برنامج مشروعات

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في برنامج مشروعات
فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج مشروعات (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف هندسية وإدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالبرنامج بمدينة الرياض.

وأوضح البرنامج، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُهندس البنية التحتية لتقنية المعلومات (IT Infrastructure Engineer):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو الهندسة أو تخصص تقني ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تزويد هندسة البنية التحتية لتقنية المعلومات، مع القدرة على تصميم وصيانة وإدارة أنظمة البنية التحتية لتقنية المعلومات.

وأشار إلى أنه يحتاج إلى مُراقب وثائق (Document Controller):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في إدارة المعلومات أو تخصص ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة المعلومات ومراقبة الوثائق.

وقال أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2019/06/18م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):هنا


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