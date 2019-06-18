ياسر الفيصل يفتح النار على الدكتورة خلود بسبب ” زوجها “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

وجه نجم مواقع التواصل الاجتماعي ياسر الفيصل انتقادات حادة للدكتورة ” خلود ” ؛ على خلفية رسالة وجهتها لزوجها عبر ” سناب شات ” .

حيث قالت فيها ” خلود ” لزوجها: ” أردني نشمي فخورة فخورة فخورة فيك الحمدلله إنك زوجي وعيالي أردنيين، سندي وظهري وحبيبي وتاج راسي ”

وعلق ” الفيصل ” على هذه الرسالة ساخرًا: ” هذي شفيها تقط نغزات وأردني نشمي ومدري شنو؟.. تراه خذاك عشان تصرفين عليه وتكفلينه ” .

وتابع: ” احمدي ربك إنه خذاك لأن الكويتي والخليجي ما يرضون يتزوجون وحدة مثلك، انبثري واقبضي أرضك ” .