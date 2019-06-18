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ياسر الفيصل يفتح النار على الدكتورة خلود بسبب ” زوجها “

ياسر الفيصل يفتح النار على الدكتورة خلود بسبب ” زوجها “
متابعة- أميرة خالد(صدى):

وجه نجم مواقع التواصل الاجتماعي ياسر الفيصل انتقادات حادة للدكتورة ” خلود ” ؛ على خلفية رسالة وجهتها لزوجها عبر ” سناب شات ” .

حيث قالت فيها ” خلود ” لزوجها: ” أردني نشمي فخورة فخورة فخورة فيك الحمدلله إنك زوجي وعيالي أردنيين، سندي وظهري وحبيبي وتاج راسي ”

وعلق ” الفيصل ” على هذه الرسالة ساخرًا: ” هذي شفيها تقط نغزات وأردني نشمي ومدري شنو؟.. تراه خذاك عشان تصرفين عليه وتكفلينه ” .

وتابع: ” احمدي ربك إنه خذاك لأن الكويتي والخليجي ما يرضون يتزوجون وحدة مثلك، انبثري واقبضي أرضك ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12596 ] نشر منذ 2 ساعتين

تراه خذاك عشان تصرفين عليه وتكفلينه.
😂ياحرام “حطموها”
أقول أستروا ماوجهتوا ترى هالنوعية من الحريم كثير.
نظامهم أكل (نوم) تناسل ،، (تكملة عدد)”
الفاغرة تبقى طول عمرها فاغرة تندم بعد فوات الأوان.

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 40 دقيقة

المختصر.. عقول فارغة ونفوس مريضة وثقافة مضمحلة مع فلوس كثيرة=تلك المخلوقات

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