ياسر الفيصل يفتح النار على الدكتورة خلود بسبب ” زوجها “
وجه نجم مواقع التواصل الاجتماعي ياسر الفيصل انتقادات حادة للدكتورة ” خلود ” ؛ على خلفية رسالة وجهتها لزوجها عبر ” سناب شات ” .
حيث قالت فيها ” خلود ” لزوجها: ” أردني نشمي فخورة فخورة فخورة فيك الحمدلله إنك زوجي وعيالي أردنيين، سندي وظهري وحبيبي وتاج راسي ”
وعلق ” الفيصل ” على هذه الرسالة ساخرًا: ” هذي شفيها تقط نغزات وأردني نشمي ومدري شنو؟.. تراه خذاك عشان تصرفين عليه وتكفلينه ” .
وتابع: ” احمدي ربك إنه خذاك لأن الكويتي والخليجي ما يرضون يتزوجون وحدة مثلك، انبثري واقبضي أرضك ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75740 ] نشر منذ 9 ساعات
ماعلينا منهم ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 12596 ] نشر منذ 2 ساعتين
تراه خذاك عشان تصرفين عليه وتكفلينه.
😂ياحرام “حطموها”
أقول أستروا ماوجهتوا ترى هالنوعية من الحريم كثير.
نظامهم أكل (نوم) تناسل ،، (تكملة عدد)”
الفاغرة تبقى طول عمرها فاغرة تندم بعد فوات الأوان.
مسالم[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 40 دقيقة
المختصر.. عقول فارغة ونفوس مريضة وثقافة مضمحلة مع فلوس كثيرة=تلك المخلوقات