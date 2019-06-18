فيفا تقرر الحرب على العنصرية في مباريات كأس العالم 2022

نواف السالم(صدى):

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم تقييم المخاطر العنصرية المحتملة في تصفيات كأس العالم 2022 وتصنيفها لبيان مدى أهمية إرسال مراقبين من عدمه .

وأرسل فيفا إلى الإتحادات الوطنية مؤكداً ان هناك قيود صارمة من قبل الهيئة الحاكمة لكرة القدم على التمييز العنصري خاصة ً بعد رصد حالات للإيذاء العنصري بأوروبا وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة كإيقاف المباريات .

ومن المقرر منح المباراه التي يحتمل بها حدوث تصنيف عنصري اللون الأحمر مع إرسال مراقبين .

أما المباريات التي تصنف باللون الأصفر أو الخطر المتوسط، فسيتم مواصلة تقييمها حسب تصريحات الفيفا لبيان مدى حاجتها لإرسال مراقبين .