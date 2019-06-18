بالفيديو.. مخمور يدفع طائرة إلى الهبوط الاضطراري
دفع راكب روسي، طاقم طائرة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت، إلى الهبوط الاضطراري في وارسو ببولندا، بعدما ظل يصرخ في الركاب بالدرجة الاقتصادية.
وأخذ الرجل يقول لهم: ” درجة رجال الأعمال عديمة الفائدة ! تعرضت لحادث ، وهذا سبب توجهنا إلى وارسو”؛ مطالباً الركاب بإضافته على فيسبوك، ويتكلم بالروسية والفرنسية وكذلك كلمات بالإنجليزية .
ومن جانبه، لجأ أحد أفراد الطاقم بالطائرة إلى منعه من الدخول للركاب في الدرجة الاقتصادية، وفجأة وصل أفراد الشرطة ببولندا، وأمسكوا بالراكب وقاموا بتثبيته على الأرض.
اترك تعليقاً