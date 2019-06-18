بالفيديو.. مخمور يدفع طائرة إلى الهبوط الاضطراري

موسكو(صدى):

دفع راكب روسي، طاقم طائرة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت، إلى الهبوط الاضطراري في وارسو ببولندا، بعدما ظل يصرخ في الركاب بالدرجة الاقتصادية.

وأخذ الرجل يقول لهم: ” درجة رجال الأعمال عديمة الفائدة ! تعرضت لحادث ، وهذا سبب توجهنا إلى وارسو”؛ مطالباً الركاب بإضافته على فيسبوك، ويتكلم بالروسية والفرنسية وكذلك كلمات بالإنجليزية .

ومن جانبه، لجأ أحد أفراد الطاقم بالطائرة إلى منعه من الدخول للركاب في الدرجة الاقتصادية، وفجأة وصل أفراد الشرطة ببولندا، وأمسكوا بالراكب وقاموا بتثبيته على الأرض.