استثناء المقهوي وهوساوي وعسيري من قرار خفض العقود

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة النادي الأهلي نجحت في الحصول على إستثناء فيما يخص عقود اللاعبين ” حسين المقهوي ، معتز هوساوي ، مهند عسيري ” .

وجاء ذلك بعد أن استجابت الهيئة العامة للرياضة لطلب النادي، باستثناء عقود لاعبيها الثلاث من قرار الهيئة القاضي بتخفيض قيمة عقود جميع اللاعبين المحليين.

وأوضحت المصادر في تصريحات لها أن الهيئة أخطرت النادي باعتماد العقود التي جرى التوقيع عليها سلفاً قبل صدور قرار التخفيض، كما أخطرت اللاعبين بذلك كي يتجنبوا أية إشكالات قانونية مستقبلية.

يُذكر أن اللاعبين الثلاثة كانوا قد رفضوا التوقيع على عقود جديدة منذ نحو العام، تتماشى مع التعديلات الجديدة للوائح التي تتضمن خفض سقف عقود اللاعبين المحليين.

ودفع هذا الأمر النادي الأهلي بتقديم طلب للهيئة، باستثناء الثلاثي من قرار خفض قيمة العقود.