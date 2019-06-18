رجل يستدرج عشيقته ويقتلها ويحرق جثتها إرضاء لزوجته

موسكو(صدى):

أقدم رجل روسي على قتل عشيقته بعدما طلبت منه ترك زوجته والبقاء معها بمفردها، لكنه رفض هذا الطلب، ما دفعها لتهديده بأنها ستخبر زوجته بالعلاقة التي نشبت بينهما.

وعند غياب زوجته عن المنزل، دعا الشاب عشيقته للذهاب إليه لإقامة علاقة معاً، لتذهب إليه بالفعل، وعندما طلبت منه مرة أخرى ترك زوجته رفض الأمر فاستشاطت غضبًا وهددته بإخبار زوجته بعلاقتهما.

وتتطور الأمر بينهما، حيث بدأ في ضربها ثم خنقها حتى الموت؛ ليشعل النار بعد ذلك في جثتها ثم اصطحبها في نهاية المطاف إلى بئر وألقى جثتها به وقام بتغطيتها بالحجارة والخرسانة.

ومن جانبها، قدمت والدة الضحية بلاغا إلى الشرطة بعدما غابت ابنتها عن المنزل، وأخبرتهم أنها ذهبت في موعد تعرفت عليه على الإنترنت، ليتوصلوا إلى الرجل من خلال محادثاتهما على الإنترنت، حيث اعترف بالجريمة التي ارتكبها في حقها.