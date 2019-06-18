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” ترامب ” يروج لنفسه قبل إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية

” ترامب ” يروج لنفسه قبل إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية
واشنطن(صدى):

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية اليوم الثلاثاء في ولاية فلوريدا .

وعلق ترامب على الحدث الذي رتبت له حملته الإنتخابية امس مروجاً له : سيكون هناك تجمع كبير في أورلاندو بفلوريدا ليل غد ستكون هناك أرقام قياسية على ما يبدو .

وأضاف : نحن نبني شاشات عرض كبيرة في الخارج للاعتناء بالجميع .

ومن المقرر أن يبدأ الحدث الساعة 20:00 مساء بالتوقيت المحلي “00:00 بتوقيت جرينتش” .

الجدير بالذكر أن الإنتخابات الرئاسية الأمريكية ستبدأ في نوفمبر 2020 لفترة رئاسية مدتها 4 سنوات .


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