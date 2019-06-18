” ترامب ” يروج لنفسه قبل إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية اليوم الثلاثاء في ولاية فلوريدا .
وعلق ترامب على الحدث الذي رتبت له حملته الإنتخابية امس مروجاً له : سيكون هناك تجمع كبير في أورلاندو بفلوريدا ليل غد ستكون هناك أرقام قياسية على ما يبدو .
وأضاف : نحن نبني شاشات عرض كبيرة في الخارج للاعتناء بالجميع .
ومن المقرر أن يبدأ الحدث الساعة 20:00 مساء بالتوقيت المحلي “00:00 بتوقيت جرينتش” .
الجدير بالذكر أن الإنتخابات الرئاسية الأمريكية ستبدأ في نوفمبر 2020 لفترة رئاسية مدتها 4 سنوات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75696 ] نشر منذ 32 دقيقة
يدك وماتطول ,,